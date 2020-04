Plataforma da SBM em campo de Petrobras tem vários casos de Covid-19

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um “número significativo de tripulantes” a bordo de plataforma de petróleo e gás do tipo FPSO da gigante holandesa de afretamento SBM Offshore testou positivo para Covid-19, informou a companhia em um posicionamento nesta quinta-feira.

Ilustração do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA representando o novo coronavírus 29/01/2020 Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/CDC/Divulgação via REUTERS

Sem identificar o nome da embarcação, que atua em campo da Petrobras, a SBM afirmou que os trabalhadores estão recebendo atenção médica e sendo monitorados de perto, e que mantém contato próximo com as autoridades brasileiras e com a estatal petrolífera “para gerenciar a situação”.

“Algumas pessoas já desembarcaram e estão recebendo atendimento médico em terra”, disse a SBM, no posicionamento.

“A bordo, medidas preventivas permanecem em vigor —como distanciamento social e reforço das regras para aumentar a higiene dentro do navio.”

A SBM frisou que implantou um programa de resposta global, o que inclui o monitoramento das tripulações e o gerenciamento de situações especiais; protocolos foram implementados com relação à prevenção e resposta a incidentes e planos de contingência foram criados.

A SBM relatou o ocorrido após a Reuters entrar em contato para tentar confirmar informação sobre casos de coronavírus em plataforma na Bacia de Campos.

À Reuters, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que foi comunicada pela Petrobras de que 53 tripulantes de uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos foram testados positivo para Covid-19.

Do montante total, a petroleira teria informado à Sesa que 29 tripulantes foram isolados em um hotel na Grande Vitória e estão sendo monitorados. Não há informações sobre os demais tripulantes.

O Estado não tem detalhes sobre as pessoas que foram testadas positivo ou sobre a plataforma onde estavam lotadas.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedido de comentários.

Por Marta Nogueira