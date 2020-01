Donos de navios-tanque enfrentam dor de cabeça com seguros por novas tensões no Oriente Médio

CINGAPURA (Reuters) - Mesmo que os Estados Unidos e o Irã pareçam indicar um desejo de evitar mais conflitos, os armadores de navios de petróleo e gás estão se preparando para pagar um preço pela guerra de palavras que culminaram em ataques de foguetes no Iraque na última semana, com contas de seguro mais altas.

Navio-tanque passa pelo Estreiro de Ormuz 21/12/2019 REUTERS/Hamad I Mohammed

De acordo com fontes do setor, os pagamentos conhecidos como prêmios de risco de guerra para os navios-tanque que passam pelo Estreito de Ormuz podem aumentar significativamente, adicionando centenas de milhares de dólares aos custos de remessa em alguns casos, que serão repassados ​​aos compradores de combustível — principalmente na Ásia.

Cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo e um quarto do suprimento global de gás natural liquefeito (GNL) são transportados em navios-tanque pelo Estreito de Ormuz, uma passagem estreita entre o Golfo e o Oceano Índico. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, enquanto o Catar é o maior exportador de GNL.

“Estamos obviamente preocupados com a tensão em torno da área mais ampla (do Golfo)”, disse Svein A Ringbakken, diretor da seguradora norueguesa Den Norske Krigsforsikring para Skib (DNK) à Reuters. “Os trânsitos de navios nessas áreas já estão há algum tempo sujeitos a prêmios adicionais de seguro contra riscos de guerra que podem aumentar à luz dos desenvolvimentos recentes”.

Os armadores pagam uma cobertura anual de seguro de risco de guerra, além de um prêmio adicional de “violação” ao entrar em áreas de alto risco. Esses prêmios separados são calculados de acordo com o valor do navio, ou casco, por um período de sete dias.

As seguradoras de navios cotaram a taxa de violação por 7 dias em cerca de 0,35% dos custos de seguro, acima dos 0,15% em dezembro, disse um corretor de navios de Londres.

Um corretor de GNL de Cingapura calculou os custos extras como significativos. “Dependendo do tipo de navio, isso adiciona cerca de 150.000 a 200.000 dólares (aos custos gerais) por viagem”.

Outros no setor de transporte marítimo estão menos preocupados com encargos financeiros extras, dizendo que os preços atuais dos riscos do Golfo já consideraram o potencial de outro ataque ao transporte marítimo de mercadorias e, portanto, podem não mudar — a menos que a situação piore.

“Para os mercados de GNL, as crescentes tensões no Oriente Médio significam que todos os olhos estarão em qualquer risco de atravessar o Estreito de Ormuz”, disse Saul Kavonic, analista do Credit Suisse.

“Um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz pode fazer os preços spot de GNL dispararem e surgir um cenário de destruição da demanda, virando o atual mercado de GNL macio”, disse ele. Os preços spot de GNL na Ásia, que atualmente estão no seu nível mais baixo nesta época do ano.

(Por Jessica Jaganathan, Koustav Samanta e Shu Zhang em Cingapura e Jonathan Saul em Londres)

