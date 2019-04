Petroleira Total avança em renováveis no Brasil com investimento em parque eólico

SÃO PAULO (Reuters) - A petroleira francesa Total deu mais um passo na estratégia de investir em energia renovável no Brasil, ao fechar a aquisição de seu primeiro projeto de geração eólica no país, um complexo no Rio Grande do Norte que terá capacidade instalada de cerca de 92 megawatts.

O negócio foi celebrado pela Total Eren, braço do grupo para investimentos em geração limpa, e envolve o complexo Terra Santa, da desenvolvedora Vila Energia Renovável, disse à Reuters o sócio-diretor da empresa de projetos, Fernando Estevão de Meneses.

A Total Eren já contava com um portfólio no Brasil formado por três projetos solares que somam uma capacidade instalada de cerca de 140 megawatts.

Já a Vila Energia Renovável manterá uma fatia de 10 por cento no empreendimento eólico, segundo Meneses.

“Esse projeto vai demandar um investimento total em torno de 410 milhões de reais”, afirmou ele.

O negócio foi realizado em momento em que grandes petroleiras globais buscam ativos de energia limpa para aquisição no Brasil, um dos mercados com maior potencial para a tecnologia, para diversificar seus negócios em meio à expectativa de transição global para uma matriz energética mais limpa, conforme publicou a Reuters no início de abril.

O executivo da Vila Energia Renovável acrescentou que a geração futura do empreendimento no Rio Grande do Norte já foi negociada por meio de um contrato de 20 anos com a elétrica mineira Cemig, que realizou leilões no ano passado para adquirir energia de projetos renováveis.

Procurada, a Total Eren não comentou.

Pelo cronograma fechado com a Cemig, o complexo eólico adquirido Total Eren precisaria iniciar as operações em janeiro de 2022, mas os esforços serão para antecipar a conclusão em ao menos um ano, disse Meneses.

“Nosso pior cenário é iniciar a operação comercial em janeiro de 2021. A gente quer e está buscando entrar em operação antes”, afirmou ele.

O executivo afirmou ainda que o complexo eólico já possui licença ambiental prévia e está em processo de obtenção da licença de instalação, que permite o início efetivo das obras.

A transação de aquisição do controle do parque eólico, cujo valor não foi divulgado, não foi a primeira entre a Total e a Vila Energia Renovável. Antes, a desenvolvedora havia negociado com a Total Eren os projetos solares BJL 11 e BJL 4, cada um com 25 megawatts em capacidade.

Fora o complexo eólico Terra Santa, a Total Eren conta com três projetos solares no Brasil —as usinas BJL 11 e BJL 4, na Bahia, e o complexo Dracena, em São Paulo, com 90 megawatts.

Por Luciano Costa