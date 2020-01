Awkwafina y actor de "Dunkirk" Jack Lowden, entre los nominados a Premio BAFTA a estrella emergente

Foto de archivo: Awkwafina posa tras bambalinas con el premio recibido por "The Farewell". en la 77ava entrega de los Golden Globe Awards - Beverly Hills, California, EEUU, 5 de enero de 2020 REUTERS/Mike Blake/File Photo

LONDRES, 6 ene (Reuters) - La ganadora del Globo de Oro Awkwafina y el actor de “Dunkirk” Jack Lowden están entre los nominados para el Premio BAFTA a estrella emergente de este año, dijo el lunes la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El premio, votado por el público, reconoce a actores emergentes “que han mostrado un talento excepcional en la pantalla grande durante los últimos 12 meses y capturaron la imaginación del público británico y de expertos de toda la industria cinematográfica”.

Las nominaciones, anunciadas un día antes de que se revele la lista completa de competidores en la ceremonia de febrero, también incluyen a la actriz de “Booksmart” Kaitlyn Dever, el actor de “Waves” Kelvin Harrison Jr. y el actor de “Blue Story” Micheal Ward.

Awkwafina, quien actuó en “Ocean’s 8” y “Crazy Rich Asians”, recibió el domingo el premio a Mejor Actriz en una Comedia o Musical por “The Farewell” en los Golden Globes, la ceremonia que da inicio a la temporada de premios 2020.

Lowden, quien es conocido por “Dunkirk” y “Mary Queen of Scots”, participó más recientemente en “Fighting with My Family”.

El Premio BAFTA a estrella emergente del año pasado fue para los actores Letitia Wright y Daniel Kaluuya de “Black Panther”, la estrella de “Spider-Man” Tom Holland, el nominado al Oscar Tom Hardy y el actor de “Star Wars” John Boyega.

Los BAFTA se celebrarán en Londres el 2 de febrero.

Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Janisse Huambachano