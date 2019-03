Disney difunde fechas de apertura, plan de reservas para su expansión de "Star Wars"

Exhibición de la ruta de los contrabanditas a bordo del Halcón Milenario en la atracción Galaxy's Edge de Star Wars, de los parques Disney provista por Disneyland Resort en Anaheim, California, Estados Unidos. 27 de febrero, 2019. Cortesía de Disney Parks/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE. NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.