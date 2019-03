ESPN lanzará su propio campeonato universitario de videojuegos de deportes

Imagen de archivo referencial del Equipo OG jugando contra el Equipo LGD en la gran final del campeonato internacional de Dota 2 en la Rogers Arena de Vancouver, Columbia Británica, Canadá. 25 de agosto, 2018. Crédito obligatorio: Bob Frid-USA TODAY Sports

NUEVA YORK (Reuters) - ESPN realizará en mayo su primer campeonato universitario de videojuegos competitivos, dijo el martes la cadena televisiva de deportes, un evento de alto perfil destinado a jóvenes que pasan más tiempo con controles que con bates de béisbol.

ESPN Events, una unidad de la cadena de deportes de Walt Disney Co que también produce una serie de otros eventos deportivos como Air Force Reserve Celebration Bowl, estará a cargo del Collegiate Esports Championship (CEC).

La competencia se celebrará en Houston en Comicpalooza en el Centro de Convenciones George R. Brown en mayo. Los jugadores competirán en cinco juegos: Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm y Street Fighter V: Arcade Edition.

Street Fighter fue desarrollado por la japonesa Capcom Co Ltd; los otros juegos fueron elaborados por Blizzard Entertainment, una división de Activision Blizzard Inc.

Mientras los torneos profesionales de videojuegos de deportes se han expandido en los últimos años, también lo han hecho las competencias a nivel universitario, en las que las universidades desarrollan sus propios equipos competitivos como si lo hicieran para los deportes tradicionales.

Instituciones como la Universidad de Nevada, en Las Vegas, ahora ofrece laboratorios de los llamados “esports”, y la Universidad de California, en Irvine, incluso tiene su propio estadio y campamento de verano de este género de videojuegos.

“Mientras las universidades siguen creciendo en sus programas de ‘esports’ en los equipos universitarios, no universitarios y a nivel de clubes, estamos orgullosos de proveer una plataforma con explosión nacional y reconocimiento de algunos de los jugadores más talentosos en el espacio universitario”, dijo John Lasker, vicepresidente de Digital Media Programming de ESPN, en un comunicado.

Reporte de Hilary Russ; Editado en español por Lucila Sigal