Antes de subasta, Olivia Newton-John recuerda desafíos con vestuario de "Grease"

BEVERLY HILLS, EEUU, 29 oct (Reuters) - La chaqueta de cuero negro y los ajustados pantalones de Olivia Newton-John en “Grease”, que tienen su cremallera rota, se subastarán esta semana para ayudar a recaudar dinero para un centro de tratamiento del cáncer en Australia.

Imagen de archivo de los miembros del elenco John Travolta y Olivia Newton-John posando en la proyección por el 40 aniversario de "Grease" en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills, California, Estados Unidos. 15 de agosto, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

Se espera que el atuendo que marcó la transición de la cantante de recatada estudiante de secundaria a la sexy Sandy Olson par el dueto “You’re the One That I Want” con John Travolta en la película musical de 1978 alcance los 200.000 dólares, dijo Julien’s Auction.

“Los pantalones tienen una cremallera rota y me los tuvieron que zurcir puestos porque estaban hechos en la década de 1950”, contó Newton-John, de 71 años, a Reuters Televisión antes de la venta.

La actriz británica criada en Australia, que lucha contra el cáncer de mama por tercera vez, está vendiendo más de 500 artículos.

Entre ellos se encuentra el guión original del filme, que se estima alcanzará los 4.000 dólares, el vestido rosa que usó en el estreno de “Grease” en Los Ángeles, estimado en entre 3.000 y 5.000 dólares, y una chaqueta Pink Ladies personalizada que le dio el reparto y el equipo de la película.

Aunque le llevó mucho tiempo decidir qué recuerdos de su carrera subastaría, tomar la decisión de venderlos fue fácil.

“Con los años me he dado cuenta, especialmente cuando pasas por cosas, que eso no es lo importante”, dijo.

“Me llevó varios meses limpiar las cajas y los contenedores. Pero fue un proyecto divertido. Tomó mucho tiempo y clasificación y realmente comenzó con la subasta de la chaqueta y pantalones de ‘Grease’ para mi centro de bienestar contra el cáncer en Australia. Y luego todo derivó de eso”, agregó.

Newton-John dijo este año que nuevamente estaba combatiendo un cáncer de mama después de que se lo diagnosticaran por primera vez en 1992.

La subasta se realizará el sábado en Julien’s Auctions en Beverly Hills y una parte de las ganancias se destinarán al Wellness and Research Centre de la actriz en Melbourne.

Reporte de Alicia Powell. Editado en español por Lucila Sigal