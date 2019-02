Terremoto de magnitude 7,7 atinge sudeste do Equador

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,7 foi registrado na sexta-feira a 224 quilômetros a sudeste do Equador, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Instituto Geofísico do Equador confirmou que o epicentro do terremoto foi em Macas, na província amazônica de Morona-Santiago, e se estabeleceu em uma magnitude de 7,6, a uma profundidade de 143 quilômetros.

Um segundo terremoto foi relatado minutos depois em Guayaquil, de magnitude 5,9, a uma profundidade de cerca de 40 quilômetros, segundo o Instituto.

“Esses dois abalos que tiveram atividade durante a madrugada não estão relacionados, é simplesmente uma coincidência que ocorreu”, disse Monica Segovia, técnica do Instituto Geofísico, para uma imprensa local.

As autoridades não relataram danos materiais ou vítimas após os terremotos no país. As pessoas em Macas e Guayaquil saíram às ruas e algumas medidas de segurança foram tomadas.

O presidente equatoriano, Lenín Moreno, disse em sua conta no Twitter que “os relatórios preliminares dos primeiros terremotos perto de Macas não indicam grandes danos”.

Em Guayaquil, a população foi às ruas e alguns edifícios foram esvaziados.

Por Jason Neely