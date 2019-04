Brexit faz apoio à independência da Escócia subir para 49 por cento, diz pesquisa

Primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon 05/04/2019 John Linton/Pool via REUTERS

EDIMBURGO (Reuters) - Uma pesquisa publicada neste sábado mostrou que o apoio à independência escocesa em relação ao Reino Unido atingiu sua taxa mais alta nos últimos quatro anos, principalmente por causa dos eleitores que desejam permanecer na União Europeia.

No momento em que o Partido Nacional Escocês (SNP), pró-independência, se reúne para sua conferência de primavera, uma pesquisa do YouGov mostrou que a secessão agora é apoiada por 49 por cento dos eleitores, contra 45 por cento da última sondagem, realizada pelo jornal The Times em junho de 2018.

Em referendo de 2014, os escoceses rejeitaram a independência por 55 a 45 por cento. Contudo, em 2016 foi a vez de todo o Reino Unido realizar um referendo sobre a eventual saída da União Europeia, tendo o “sim” como vencedor. Naquela votação, tanto escoceses quanto norte-irlandeses apoiaram a permanência no bloco europeu.

O Reino Unido vive um caos político e não sabe quando nem se vai realmente deixar a UE.

O YouGov também mostrou que 53 por cento dos escoceses acreditam que não deveria haver um novo referendo sobre a independência nos próximos cinco anos. A primeira-ministra escocesa e líder do SNP, Nicola Sturgeon, faz pressão para que a votação ocorra antes de 2021, quando os mandatos dos atuais parlamentares escoceses se encerram.

O instituto YouGov entrevistou 1.029 adultos na Escócia após novas diretrizes sobre a independência terem sido divulgadas por Sturgeon na quarta-feira.

“Esses padrões representam uma clara advertência para o campo unionista de que a busca pelo Brexit ainda pode produzir uma maioria pela independência”, escreveu o professor John Curtice, destacado especialista britânico em pesquisas, em uma coluna para o The Times. (Reportagem de Elisabeth O’Leary)