Brasil empata com o Panamá por 1 x 1 em amistoso sem brilho

PORTO, Portugal (Reuters) - O Brasil empatou por 1 x 1 contra o Panamá, em amistoso, neste sábado, um dos piores resultados e desempenhos dos pentacampeões desde a chegada de Tite como treinador, em meados de 2016.

O Panamá nunca havia marcado contra o Brasil, perdendo os quatro encontros anteriores e levando 16 gols.

O meia Luca Paquetá deu a vantagem ao Brasil, após 31 minutos, mas Adolfo Machado empatou, quatro minutos depois, com uma cabeçada por cobertura, em aparente posição de impedimento.

Richarlison e Casemiro acertaram a trave, no segundo tempo, mas, à medida que o jogo avançava, o Panamá parecia feliz em segurar o empate contra o time que teve 78 por cento de posse de bola.

Tite, com um olho na Copa América que o Brasil sediará em junho, optou por dar chances como titular para jovens, com Paquetá realizando seu terceiro jogo, Éder Militão, o segundo, e o lateral esquerdo Alex Telles, do Porto, fazendo sua estreia.

Mas, sem Neymar, ainda se recuperando de lesão no pé, o time não teve a inspiração que o atacante do Paris Saint-Germain tantas vezes fornece.