NASA pone el foco en la tierra para ayudar a poblaciones en riesgo

LONDRES (Thomson Reuters Foundation) - La NASA está usando sus satélites para resolver los desafíos humanitarios en algunos de los sitios más frágiles de la tierra bajo una asociación con la agencia internacional de ayuda Mercy Corps.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utilizará su riqueza de datos para ayudar a predecir los peligros y consolidar la resiliencia de las personas que están en riesgo por el cambio climático y los desastres naturales.

“No hay nada que a una persona de la NASA le guste más que responder a una muy buena pregunta,” dijo el director del programa de desastres de la NASA David Green a la Fundación Thomson Reuters.

“Es el entusiasmo de trabajar con Mercy Corps porque están tratando de dar soluciones para asistir a cualquier lugar del mundo en problemas y se puede decir que estamos mirando al mundo entero en cualquier momento”, agregó.

La NASA y Mercy Corps firmaron un acuerdo de tres años el 29 de febrero para ver cómo la enorme cantidad de datos de la agencia espacial y sus recursos de análisis pueden ser aplicados con el fin de ayudar a niños vulnerables en todo el mundo.

“Para consolidar la resiliencia tienes que entender las mayores tensiones de un sistema”, dijo David Nicholson, director de medio ambiente, energía y clima en Mercy Corps.

“Estamos acostumbrados a trabajar en ambientes con bajo nivel de información, tratando de tomar decisiones acerca de cómo desplegar mejor los recursos sin el beneficio de la información”, agregó.

La mayoría de los datos que mantiene la NASA ya están disponibles públicamente, pero no se pueden utilizar debido a que los responsables de la toma de decisiones no son conscientes de su existencia o porque no están en un formato que responda a sus demandas.

La Fundación Thomson Reuters es una unidad de Thomson Reuters que cubre temas humanitarios, conflictos, derechos humanos, asuntos de igualdad de género y de cambio climático.