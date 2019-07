Una misión de SpaceX con astronauta se ve "cada vez más difícil" este año: ejecutivo

Imagen de archivo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que porta la cápsula Crew Dragon, despegando para un vuelo de prueba no tripulado hacia la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. 2 de marzo, 2019. REUTERS/Joe Skipper

CABO CAÑAVERAL, EEUU (Reuters) - Un ejecutivo de SpaceX, la empresa de Elon Musk, dijo que el plan para poner humanos en el espacio este año parecía “cada vez más difícil”, cuando aún se investiga la causa de una explosión en abril que destruyó una de sus cápsulas para astronautas.

Una de las cápsulas Crew Dragon de la compañía espacial explotó en un sitio de pruebas de una base de la Fuerza Aérea en Florida, momentos antes de que se activaran ocho propulsores de emergencia diseñados expulsar a la tripulación en caso de una falla.

Crew Dragon debía llevar en julio de este año a astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional, en una primera misión de prueba tripulada, pero la fecha se pospuso a noviembre después de la explosión y algunos otros problemas en el diseño.

Los comentarios del lunes fueron una nueva señal de que el calendario podría retrasarse a 2020.

“Soy bastante optimista en este momento porque tenemos un camino apropiado”, dijo Hans Koenigsmann, vicepresidente de Construcción y Confiabilidad del Vuelo de SpaceX a reporteros en una conferencia telefónica.

“Pero como he dicho, todavía no hemos terminado. Mi énfasis está en garantizar la seguridad (...) Para finales de este año, no creo que sea imposible, pero se está volviendo cada vez más difícil”.

Reporte de Joey Roulette en Orlando; Editado en español por Javier López de Lérida