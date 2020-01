Cápsula da SpaceX aterrissa após teste simulando falha em foguete

Um motor de foguete SpaceX Falcon 9 se autodestrói depois de lançar a cápsula de astronauta Crew Dragon durante um teste de abortamento em voo, em Cabo Canaveral, Flórida, EUA 19/01/2020 REUTERS/Joe Rimkus Jr m, after lift off from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 19, 2020. REUTERS/Joe Rimkus Jr