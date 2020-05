Astronautas da Nasa a bordo da Crew Dragon chegam à Estação Espacial Internacional

(Reuters) - Pouco menos de 19 horas após o lançamento da Flórida, os astronautas da Nasa Bob Behnken e Doug Hurley chegaram à Estação Espacial Internacional neste domingo a bordo da cápsula do Crew Dragon da SpaceX. marcando a primeira cápsula espacial dos EUA a realizar o feito com uma tripulação desde 2011.

Após uma sequência automática de acomplamento tensa ter ligado com sucesso a Crew Dragon ao adaptador de acoplagem da estação, a tripulação atual da estação recebeu Behnken e Hurley em uma abertura de escotilha que aconteceu na hora programada.

“Foi realmente uma honra fazer uma pequena parte dessa empreitada de nove anos desde a última vez que uma espaçonave dos Estados Unidos se acopla à Estação Espacial Internacional”, disse Hurley.

O lançamento realizado no sábado pela SpaceX, empresa privada de foguetes do empresário bilionário Elon Musk, representou outro marco para os foguetes reutilizáveis do qual Musk foi pioneiro para tornar os voos espaciais menos onerosos e mais frequentes.

Também marcou a primeira vez que veículos espaciais desenvolvidos comercialmente - pertencentes e operados por uma entidade privada ao invés da Nasa - levaram norte-americanos à órbita.

O foguete SpaceX Falcon 9 decolou do Kennedy Space Center às 16h22 (horário de Brasília) para a viagem à Estação Espacial Internacional.

Pouco antes da decolagem, Hurley disse: “SpaceX, vamos lançar. Vamos acender esta vela”, parafraseando o famoso comentário proferido na plataforma de lançamento em 1961 por Alan Shepard, o primeiro norte-americano a voar para o espaço.