Gobierno español critica a presidente catalán por aludir a "vía eslovena" para independencia

Foto de archivo. El presidente catalán, Quim Torra, en una sesión en el Parlamento de Cataluña, en Barcelona, España. 2 de octubre de 2018. REUTERS/Albert Gea

MADRID (Reuters) - El presidente catalán, Quim Torra, desató el lunes una oleada de críticas del Gobierno español por aludir el fin de semana a la vía eslovena como camino para lograr la independencia de la región, con varios ministros considerando desde “inquietante” hasta “insensato” el planteamiento del líder soberanista.

Durante un acto en Bruselas junto al expresidente catalán Carles Puigdemont, Torra dijo el sábado que en el proceso independentista “no hay marcha atrás y estamos dispuestos a todo para ser libres”, añadiendo que los catalanes han “perdido el miedo”.

Con su rotundo rechazo a estas declaraciones, el Gobierno de Pedro Sánchez pareció querer marcar distancias con los independentistas catalanes, tras la reciente caída del apoyo a los socialistas registrado en unas elecciones en Andalucía.

“A todo el mundo inquieta este tipo de planteamientos porque además se han hecho con una contundencia y una retórica de ‘estamos dispuestos a pagar el precio más alto que haga falta’, ‘el final será dramático’, ‘ni un paso atrás’, ‘hagamos como los eslovenos’”, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

“Es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección”, añadió el ministro desde Bruselas, donde acudió para asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Sin embargo, Borrell recordó que no es la primera vez que los políticos independentistas hacen comparaciones internacionales con el llamado “proces” catalán e insistió en que lo que contaban eran los actos y no las palabras.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue aún más contundente en su crítica a las palabras de Torra, que calificó de “lamentables”, “insensatas” y “absolutamente rechazables”.

“Ni Cataluña es Eslovenia, ni España es Serbia (...) No sé si se le ha olvidado que tras la historia de Eslovenia había decenas de muertos y centenares heridos. No es interesante, no es ético ni moral sacrificar una vida por una idea política”, declaró en una entrevista en Radio Euskadi.

Información de Blanca Rodríguez. Editado por Rodrigo Charme