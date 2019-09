Desde el ring o la política, una boxeadora lucha contra la violencia de género

MADRID (Reuters) - Miriam Gutiérrez boxea con un protector bucal grabado con las palabras #ViolenciaDeGénero.

Golpeada por su pareja cuando estaba embarazada de su primer hijo, la joven española ha utilizado desde entonces el boxeo, y ahora la política, para defender los derechos de las mujeres.

Y menudo año ha tenido.

Gutiérrez, que se ha ganado el apodo de “La Reina” en su gimnasio, se convirtió en la campeona europea de peso ligero en marzo y fue elegida concejala en Torrejón de Ardoz en mayo.

Ahora, su objetivo es conseguir el título de campeona del mundo y, al mismo tiempo, difundir aún más los derechos de la mujer, todo ello en un país en el que la cuestión de la violencia de género se ha politizado y convertido en un asunto divisivo.

“Mi sueño no lo podía destruir nadie ni nada”, explicó Gutiérrez en una entrevista en su club de boxeo, tan cercana y sonriente fuera del ring como concentrada cuando se sube a boxear.

La joven, madre de dos hijos, recordó que cuando tenía sólo 21 años, y estaba embarazada de ocho meses, su pareja en ese momento la golpeó tan severamente que dio a luz prematuramente y la cubrió de moretones.

“Me golpeó la cara de tal manera que me rompió varios huesos de la cara, caí al suelo y lo primero que me vino es saber si mi hija tenía todavía latido”, comentó Gutiérrez.

La niña es ahora una adolescente y le va bien, tiene un hermano menor y ambos apoyan a su madre en su carrera de boxeo.

Pero eso vino después de una larga lucha. Primero, Gutiérrez dejó el boxeo durante un año y medio, antes de ir a ver a su entrenador, quien la animó a volver al ring.

También comenzó a visitar escuelas, dar charlas y clases de autodefensa para crear conciencia sobre la violencia de género y la intimidación.

“Que haya un respeto, que hoy en día parece que hay muchas carencias por todos los sitios donde vas”, dice a los jóvenes.

La violencia contra las mujeres es un tema de gran importancia en España en la actualidad, donde los medios de comunicación informan ampliamente sobre todos los casos en los que una mujer es asesinada por su pareja o expareja. En la actualidad, se han contabilizado algo más de mil casos de este tipo desde que se iniciaron los registros oficiales en 2003.

El tema, sobre el que había consenso político, regresó a la agenda política tras la irrupción en el Congreso del partido de extrema derecha Vox, que obtuvo 24 escaños, cuyo programa incluye la derogación de la ley sobre la violencia de género, que dice que discrimina a los hombres.

Gutiérrez dijo que, siendo una recién llegada a la política, no quería meterse en el debate público más amplio, pero que estaba deseando impulsar los derechos de la mujer como concejala municipal de Torrejón de Ardoz.

Y también seguirá entrenando duro.

“Yo voy a ser campeona mundial, así de claro, y no es que sea un sueño, es que será una realidad. Lo tengo muy claro. Es una cosa que pienso todos los días”, apuntó.

“No me arrepiento de nada por el hecho de que si todo por lo que he tenido que pasar me ha hecho ser la persona que hoy en día soy, me quedo con eso”.

