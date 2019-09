"Disgustados y cansados": Los españoles están hartos de nuevas elecciones

MADRID, 18 sep (Reuters) - Los españoles están frustrados y enfadados tras verse convocado a votar por cuarta vez en cuatro años y algunos dijeron que no acudirían a las urnas, lo que dificulta predecir cómo se podría romper el estancamiento político.

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, después de asistir a la sesión semanal de control del gabinete en el Parlamento en Madrid, España. 18 de septiembre de 2019. REUTERS/Sergio Pérez.

España lleva en el limbo político desde que los socialistas emergieron como el partido más votado en las elecciones parlamentarias de abril, pero sin suficientes escaños para gobernar en solitario.

Los partidos rivales en el fragmentado parlamento no han apoyado los esfuerzos del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para formar un gobierno y el martes por la noche convocó a nuevas elecciones para el 10 de noviembre.

Los analistas políticos creen que los votantes están tan cansados de ser llamados a las urnas que la participación podría ser menor de lo normal.

“Yo creo que esta vez no voy a votar, sería la primera vez y me cuesta mucho pero creo que no votaré”, dijo a Reuters Rubén, de 47 años, gestor cultural.

“No me representan, estos políticos deberían ser ciudadanos antes que políticos, deberían acostumbrarse a escuchar, a escucharse y a buscar soluciones, no a imponerlas”.

Con el fin de movilizar a sus bases, los líderes políticos se han culpado rápidamente unos a otros por la nueva convocatoria electoral. Los encuestadores de GAD3 publicaron la semana pasada una encuesta que estima una participación del 70%, casi seis puntos porcentuales menos que en abril.

Las encuestas de opinión muestran que los socialistas podrían ganar más escaños en las nuevas elecciones, pero aún así no obtendrían la mayoría.

Algunos políticos han pedido una reforma constitucional para romper el estancamiento en el Congreso. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dijo a la Cadena Ser a última hora del martes que sería “razonable” adaptar las normas electorales al nuevo panorama político.

Incluso aquellos que planean votar se sienten frustrados.

“Voy a votar pero estoy harto de la situación. Hemos llegado a esta situación debido al inmovilismo que tienen todos los políticos”, dijo Luis Delgado, un abogado de 40 años que se dirigía a su trabajo en el centro de Madrid. “Que intenten defender un poco a España en vez de cada uno sus propios intereses”.

El periódico de izquierdas El País destacó el riesgo de una alta abstención en un editorial titulado “irresponsabilidad consumada” el miércoles.

“Nuestros líderes le han fallado gravemente a esta sociedad”, agregó en un artículo de opinión separado.

Información adicional de Marco Trujillo y Elena Rodriguez; Escrito por Andrei Khalip; Editado por Ingrid Melander y Anna Willard;Traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk.