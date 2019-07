Pedro Sánchez dice que no contempla un escenario de repetición electoral en España

Imagen de archivo del presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, a su llegada a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. 2 julio 2019. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

MADRID (Reuters) - El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el jueves que no contempla un escenario de repetición electoral, en medio de unas complicadas negociaciones para ser investido de nuevo a finales de julio.

“España no se puede parar. España necesita un gobierno en julio. No necesita un gobierno en septiembre o noviembre y, desde luego, le digo una cosa: yo no contemplo y no trabajo con un escenario de repetición electoral”, dijo el líder socialista en una entrevista en la cadena TVE.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez ganó 123 escaños en las elecciones generales del 28 de abril, pero necesita acuerdos con varios grupos para poder gobernar.

Sánchez debe obtener una mayoría absoluta de 176 diputados o más en la primera votación de la sesión de investidura que se celebrará el 22-23 de julio. Si no lo logra, la Cámara baja volverá a votar dos días más tarde, cuando Sánchez sólo necesitaría una mayoría simple para poder formar gobierno.

A falta de una semana y media, las conversaciones con la formación izquierdista Unidas Podemos están “encalladas”, según reconoció el propio Sánchez, que propuso volver a empezar y crear dos equipos de negociación que se centren en buscar puntos de acuerdo programáticos y dejar para un momento posterior la negociación de los cargos.

Por su parte, los tres partidos de derecha -Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox- han descartado facilitar la investidura, por lo que esta quedaría en manos del apoyo de partidos regionales más pequeños.

Sánchez, que gobierna desde junio de 2018 tras triunfar una moción de censura contra el anterior ejecutivo del PP por un escándalo de corrupción, es presidente en funciones desde que ganó las elecciones en abril.

Reporte de Emma Pinedo