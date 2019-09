Se avecinan elecciones en España por infructuosas negociaciones entre socialistas y Podemos

Por Belén Carreño y Ingrid Melander

Imagen de archivo del presidente español en funciones, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura en el Parlamento en Madrid. 25 de julio de 2019. REUTERS/Sergio Pérez

MADRID (Reuters) - España se encontraba el martes al borde de una repetición electoral después de que una nueva reunión entre los socialistas y el partido antiausteridad Unidas Podemos terminó sin avances en las negociaciones para formar gobierno.

La política española se encuentra en el limbo desde las elecciones de abril, que ganaron los socialistas pero sin lograr los suficientes escaños para gobernar por su cuenta.

Si el Congreso de los Diputados no inviste al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, antes del 23 de septiembre, se repetirán las elecciones generales el próximo 10 de noviembre, aunque las encuestas muestran que es poco probable que cambie el escenario.

“No hay una vía para alcanzar un acuerdo”, dijo la negociadora socialista Adriana Lastra, instando a Podemos a reconsiderar la exigencia de que Podemos entre en un gobierno de coalición.

Los socialistas quieren el apoyo de Podemos sin conceder puestos al partido izquierdista en el gabinete, algo que rechaza el partido liderado por Pablo Iglesias.

Lastra dijo que los socialistas estaban dispuestos a mantener nuevas conversaciones, pero Podemos aseguró que esa disposición venía acompañada de un ultimátum.

“El PSOE (Partido Socialista) no se aleja de su idea de tener un gobierno unipartidista, como si tuviera la mayoría absoluta. Si no aceptamos esa idea nos dijeron que no habrá más reuniones”, dijo Pablo Echeñique, negociador de Podemos. “Para nosotros esto nos lleva a las elecciones”.

Los dos partidos han protagonizado frecuentes desencuentros en los intentos por formar gobierno, pero el tiempo se está agotando, a menos que uno de ellos dé un giro de 180 grados.

De producirse una repetición de las elecciones, serían los cuartos comicios en cuatro años, demostrando las dificultades para formar gobierno en un país que estaba tradicionalmente dominado por el bipartidismo hasta la aparición de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos o Podemos.

Según un sondeo de opinión divulgado el lunes, tanto el PSOE como el conservador Partido Popular conseguirían más escaños que en abril, pero ninguno de los dos alcanzaría la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Información de Belén Carreño, información adicional de Emma Pinedo. Escrito por Ingrid Melander, editado en español por Andrea Ariet en la redacción de Gdańsk