La dura tarea que tienen los sondeos de opinión para acertar el resultado electoral en España

MADRID (Reuters) - Cuatro sondeos de opinión publicados desde que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó el pasado viernes elecciones generales anticipadas para el 28 de abril han arrojado resultados muy diferentes, lo que refleja las dificultades que tienen las encuestadoras para medir el alcance de los nuevos partidos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en Madrid la semana pasada. REUTERS/Juan Medina.

En diciembre, los sondeos no lograron predecir el éxito de Vox, un partido de extrema derecha contrario a la inmigración que ganó por sorpresa 12 escaños en las elecciones autonómicas andaluzas y facilitó el cambio de Gobierno en Andalucía tras cuatro décadas de dominio socialista.

Los cuatro sondeos publicados desde el anuncio de elecciones el pasado viernes concuerdan en algo: Vox tendrá escaños en el Congreso español. Pero sus predicciones oscilan entre los 16 y los 46 diputados.

Todos lo sondeos prevén que los socialistas de Sánchez ganen las elecciones y obtengan más escaños que en los últimos comicios de 2016, aunque quedarían lejos de la mayoría para controlar la Cámara de 350 escaños.

Sin embargo, los sondeos de GAD3, Gesop, Metroscopia y NCReport difieren sobre quién podría intentar un acuerdo de coalición: el Partido Popular con Ciudadanos y Vox; o los socialistas con Ciudadanos.

Para complicar las cosas, fuentes del Gobierno no descartan un acuerdo de los socialistas con Ciudadanos, pero el partido centrista de Albert Rivera dijo el lunes que no quiere un acuerdo a nivel nacional, aunque no descarta pactos a nivel municipal o regional en los comicios que tienen lugar el 26 de mayo.

“Tenemos un contexto de gran volatilidad”, dijo Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, diciendo que esto complica la intepretación de los resultados para las firmas demoscópicas.

El sistema electoral español da al partido más votado escaños extra, lo que rompe la proporcionalidad del sistema.

Hay una zona gris de alrededor del 10-15 por ciento de los votos que pueden dar una gran diferencia en el número de diputados, y los partidos con menos del 10 por ciento de los votos son penalizados y reciben menos escaños de los que les correspondería por número de votos.

Ciudadanos, por ejemplo, tuvo en las elecciones de 2015 un 13,9 por ciento de los votos y 40 escaños. En las repetición de aquellos comicios apenas seis meses después, tuvo un 13,1 por ciento de los votos, pero ocho escaños menos.

Ciudadanos, Vox y Podemos están ahora potencialmente dentro de esa zona gris del 10-15 por ciento.

“Consejo: más prudencia que nunca con los sondeos”, dijo Narciso Michavila, jefe de GAD3, al diario ABC.

Información de Belén Carreño,; escrito por Ingrid Melander