España quiere una relación estrecha con Reino Unido tras el Brexit

La nueva ministra española de Exteriores, Arancha González, en Madrid, España, el 13 de enero de 2020. REUTERS/Jon Nazca

MADRID, 14 ene (Reuters) - La nueva ministra española de Exteriores, Arancha González, dijo que el país quiere ejercer una influencia “constructiva” en las conversaciones entre la Unión Europea y Londres para definir la relación tras el Brexit y trabajar para tener vínculos fuertes con Reino Unido.

España quiere una relación “lo más estrecha posible” con Reino Unido, dijo el martes durante una conferencia en Madrid.

Alrededor de 100.000 españoles residen en Reino Unido, mientras que en España viven unos 300.000 británicos. Junto con Portugal, la Península Ibérica representa casi la cuarta parte de todos los británicos que viven en Europa, según datos de la ONU.

No obstante, los datos oficiales actuales no son necesariamente una imagen fiel del número de residentes, ya que, al tratarse todavía de dos países miembros de la UE, los ciudadanos españoles no están obligados a declarar su residencia en Reino Unido y a la inversa.

Información de Inti Landauro; editado en español por Tomás Cobos