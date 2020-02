"Seremos independentes", diz líder regional catalão

Líder catalão Quim Torra dá entrevista à Reuters no Palau de la Generalitat, em Barcelona 07/02/2020 REUTERS/Nacho Doce

BARCELONA (Reuters) - O líder regional da Catalunha Quim Torra disse à Reuters nesta sexta-feira que quer combinar uma data para um referendo de independência durante as conversas com o governo espanhol, argumentando que o caminho da região rumo à secessão é “irreversível”.

A Catalunha é um tema predominante da política espanhola desde que declarou independência brevemente em outubro de 2017, na esteira de um referendo que os tribunais consideraram ilegal, o que desencadeou a maior crise política do país em décadas.

Na quinta-feira, Torra se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que rejeita qualquer manobra separatista, mas concordou em conversar com líderes catalães para debater o futuro da região rica do nordeste do país.

“Seremos independentes”, disse Torra em uma entrevista no palácio regional de governo do século 15 em Barcelona. Ele não quis falar em datas, mas disse acreditar que o caminho para a independência da Catalunha é “absolutamente irreversível”.

Madri tem descartado qualquer referendo de independência ou anistia para líderes separatistas catalães que foram condenados à prisão ou deixaram o país após a declaração de independência.

Mas Torra disse que quer discutir uma data para um referendo de independência e obter resultados sobre os dois assuntos em uma reunião no final deste mês com o governo espanhol, que Sánchez e ele presidiriam.

“Vamos conversar sobre como resolver as raízes do conflito... isso significa deixar o povo catalão decidir seu próprio futuro de forma democrática e pacífica”, afirmou.