Manifestantes entram em confronto com a polícia no centro de Barcelona

REUTERS/Albert Gea

BARCELONA (Reuters) - Manifestantes mascarados entraram em choque com a polícia no centro de Barcelona nesta sexta-feira, no quinto dia de protestos contra a prisão de líderes separatistas.

Uma multidão de manifestantes atirou pedras e latas na polícia em trajes de tropa de choque, arrastou grandes latas de lixo para o meio de uma avenida principal da cidade e as incendiou. Vans da polícia tentaram, mas não conseguiram empurrar as pessoas de volta para as calçadas.

Os outros protestos em massa realizados em toda a cidade esta semana - para denunciar as longas penas de prisão impostas a nove líderes pró-independência - foram pacíficos.

Por Isla Binnie