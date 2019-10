Espanha rejeita pedido de conversas com a Catalunha e polícia prepara-se para mais protestos

BARCELONA (Reuters) - O governo espanhol rechaçou, neste sábado, pedidos do chefe regional pró-independência da Catalunha por conversas sobre a onda de violência gerada pela prisão de líderes separatistas, enquanto a polícia se prepara para mais protestos.

Barcelona teve sua pior noite de distúrbios em décadas, na sexta-feira, com jovens mascarados bloqueando ruas com latas de lixo em chamas e pedras arremessadas contra forças de segurança, que responderam com granadas de fumaça e gás lacrimogêneo.

O presidente da Catalunha, Quim Torra, afirmou que a violência não reflete a natureza pacífica do tradicional movimento pela independência da Catalunha e pediu discussões com Madri.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que Torra precisa, primeiro, condenar inequivocamente as perturbações.

Reportagem adicional de Jessica Jones, em Madri