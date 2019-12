Multidões dançam e protestam em Madri, enquanto ONU discute clima

MADRI (Reuters) - Centenas de pessoas bloquearam uma das ruas mais emblemáticas de Madri neste sábado, dançando para exigir ação contra a mudança climática no que os manifestantes chamaram de disco-bediência civil.

O protesto, convocado pelo movimento verde popular “Extinction Rebellion”, bloqueou a rua central de compras Gran Via. Os ativistas agitavam bandeiras e dançavam músicas, incluindo o clássico Stayin ‘Alive, dos Bee Gees.

Apesar das temperaturas frias do inverno, alguns dos manifestantes dançavam de topless pela rua.

O protesto coincide com a realização da cúpula anual da ONU sobre o clima em Madri, aberta na última segunda-feira com um pedido do secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, de não ser a “geração ... que brincava enquanto o planeta queimava”.

No encerramento da reunião, em 13 de dezembro, os negociadores esperam resolver as divergências restantes sobre como implementar um acordo firmado em Paris em 2015 sobre o aquecimento global.

Reportagem de Elena Rodriguez e Guillermo Martinez