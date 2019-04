Eleição na Espanha não tem maioria clara com 20% dos votos apurados

Madri, Espanha, 28/04/2019. REUTERS/Rafael Marchante

MADRI (Reuters) - Nem o bloco político esquerdista ou de direita na Espanha conseguiu uma clara maioria nas eleições nacionais de domingo, segundo uma contagem preliminar de resultados do Ministério do Interior com 20 por cento dos votos apurados.

Por partido, os socialistas do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, lideravam com 30 por cento, enquanto o partido de extrema esquerda Unidas Podemos aparecia com 14 por cento.

O partido conservador da direita PP estava com 17 por cento, o de centro-direita Ciudadanos tinha 13 por cento e o Vox mostrava 9 por cento.

Os resultados parciais, que em eleições anteriores na Espanha nem sempre refletiram com precisão o resultado final, sugeriram que nenhum dos dois blocos seria capaz de formar um governo por si só, e precisaria se aliar a partidos regionais menores para evitar um impasse no Parlamento.

(Reportagem da redação de Madrid)

((Tradução Redação São Paulo; +55 11 56447764))