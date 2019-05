Espanha diz que não vai permitir que embaixada na Venezuela se torne centro de atividade política

Ministro das Relações Exteriores espanhol, Josep Borrell 20/03/2019 REUTERS/Javier Barbancho

MADRI (Reuters) - A Espanha não vai permitir que sua embaixada em Caracas seja usada como centro político pelo líder de oposição venezuelano Leopoldo López, disse o ministro das Relações Exteriores espanhol, Josep Borrell, no Líbano, nesta sexta-feira.

López, um aliado do líder opositor Juan Guaidó, se refugiou na embaixada espanhola com a mulher e os filhos no início da semana após uma tentativa fracassada de um levante militar contra o governo do presidente Nicolás Maduro.

“A Espanha não vai permitir que sua embaixada seja convertida em um centro de atividade política pelo sr. López ou por qualquer outro”, disse Borrell durante uma conferência em Beirute.

Na quinta-feira, o governo espanhol informou que não tinha intenção de entregar López para as autoridades da Venezuela.

Reportagem de Miguel Gutierrez e Jesus Aguado