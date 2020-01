Com apoio dos separatistas catalães, Sanchez busca apoio como primeiro-ministro espanhol

MADRID (Reuters) - O primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Sanchez, em busca do apoio do parlamento para formar um governo, prometeu resolver a disputa catalã por meio do diálogo, ao receber novo apoio de separatistas na região rebelde.

Primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Sanchez, fala ao parlamento do país. 4/1/2020. REUTERS/Sergio Perez

Enquanto definiu suas prioridades neste sábado, tentando acabar com meses de impasse político, Sanchez garantiu aos parlamentares que nem a Espanha nem sua constituição quebrariam.

“O que vai acabar é o bloqueio de um governo progressista eleito democraticamente pelo povo espanhol”, disse Sanchez aos deputados em declarações ao abrir vários dias de debate e votação no parlamento.

No início da semana, Sanchez, líder do Partido Socialista, e Pablo Iglesias, chefe do partido de extrema esquerda Podemos, reafirmaram intenção de formar o primeiro governo de coalizão na história recente da Espanha.

Como os dois partidos juntos ficam aquém da maioria, com 155 cadeiras em um parlamento de 350 membros, a vitória de Sanchez depende dos votos de pequenos partidos regionais.

O maior partido separatista da Catalunha, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), confirmou neste sábado que se absterá em vez de votar contra Sanchez na segunda e decisiva votação de terça-feira.

O apoio do partido foi questionado por uma decisão de última hora do conselho eleitoral da Espanha na sexta-feira de impedir que o líder da ERC, Oriol Junqueras, se tornasse membro do Parlamento Europeu.

O conselho também decidiu retirar o chefe regional pró-independência da Catalunha, Quim Torra - um aliado do ERC - de sua posição como legislador regional.

Neste sábado, o líder do Partido Popular Conservador (PP), Pablo Casado, disse que Sanchez deve garantir que a decisão de derrubar Torra na Catalunha seja cumprida.

“Render-se aos piores radicais pode torná-lo primeiro-ministro, mas você não será capaz de governar”, disse Married durante o debate.

As tensões sobre a Catalunha destacam as lutas que o governo da minoria liderada pelo socialista teria de aprovar leis, pois dependeria do apoio ou abstenção de pequenos partidos regionais com agendas concorrentes.

A constituição proíbe as regiões de se separarem. A independência da Catalunha, incluindo um referendo proibido em 2017, desencadeou a pior crise política da Espanha em décadas.

Não se espera que Sanchez conquiste um voto de confiança no domingo, que exigiria maioria de 176 dos 350 parlamentares no parlamento espanhol. Mas ele pretende ganhar uma segunda votação na terça-feira, o que exigiria apenas que ele obtivesse mais votos a favor do que contra.

Reportagem adicional de Belen Carreno