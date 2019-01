Equipes de resgate da Espanha iniciam perfuração para salvar garoto preso em poço

TOTALAN, Espanha (Reuters) - Equipes de resgate no sul da Espanha trabalharam durante a noite conforme os esforços para resgatar um menino de dois anos preso em um poço desde domingo entrou no sexto dia, em uma operação que vem mobilizando o país.

A missão para salvar a criança provocou uma onda de apoio público enquanto as equipes de resgate se esforçam diante do desafio de alcançar o garoto com segurança e levar equipamento pesado por estradas de acesso.

“É absolutamente incrível a energia que vemos aqui e o desejo de conseguir fazer com que o garoto saia de lá”, disse Angel Vidal, um dos engenheiros envolvidos no resgate.

O menino, Julen, caiu no poço, que tem apenas 25 centímetros de largura e 100 metros de profundidade, quando sua família andava por uma propriedade privada em Totalan, Málaga.

Autoridades não conseguiram encontrar sinais de vida, mas dizem que estão trabalhando sob a hipótese de que a criança ainda esteja viva.

Caminhões levaram equipamentos de perfuração e canos gigantes ao local na sexta-feira. A perfuração do primeiro de dois túneis que serão feitos para alcançar o garoto deve começar ao meio-dia do horário local de sábado, e levar cerca de 15 horas, disseram autoridades.

Reportagem de Miguel Pereira