Brasil surpreende EUA em final de revezamento 4x100m e conquista vitória

BANGALORE, Índia (Reuters) - Paulo André Camilo de Oliveira levou o Brasil à vitória no revezamento masculino de 4x100 metros no IAAF World Relays em Yokohama, no Japão, neste domingo, ao terminar à frente de um forte quarteto dos Estados Unidos e da equipe britânica, campeões mundiais.

O Brasil anotou 38,05 segundos, 0,02 segundos à frente dos EUA, que contava com Justin Gatlin na equipe, no que foi a menor margem de vitória da história da competição.

Dois centésimos de segundo também separavam as duas principais equipes no evento feminino de 4x100m, com os EUA superando a Jamaica e se classificando para o campeonato mundial em Doha, mais à frente no ano.

Os homens dos EUA foram mais lentos na final 4x200m do que nas baterias mais cedo no domingo, mas ainda se mostraram melhores que os adversários ao terminar na marca de 1 minuto e 20,12 segundos em uma noite gelada no Estádio Internacional de Yokohama.

Trocas descuidadas de bastão tiveram um custo para as equipes dos EUA e Jamaica no evento feminino 4x200m, permitindo que a França vencesse com 1 minuto e 32,15 segundos e tendo a China em segundo lugar, estabelecendo um recorde asiático de 1 minuto e 32,76 segundos.

Por Shrivathsa Sridhar