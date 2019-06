Rivalidade entre Índia e Paquistão é renovada no críquete sob o céu cinza da Inglaterra

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - Fãs barulhentos de críquete de Índia e Paquistão trouxeram um gostinho das regiões à Manchester neste domingo, com seu entusiasmo não afetado pela ameaça de chuva em torno de uma partida da Copa do Mundo entre os rivais regionais que atrairão uma enorme audiência global.

Os organizadores receberam quase 800 mil pedidos de ingressos no estádio com capacidade para 23 mil pessoas na cidade do norte da Inglaterra, para assistirem ex-campeões que jogam entre si apenas em torneios globais por causa de suas relações políticas azedadas.

Espera-se que outro bilhão de pessoas assista à partida pela televisão.

O campo de críquete Old Trafford tinha uma atmosfera festiva, com os fãs de ambos os lados vestindo camisetas de réplica, chapéus coloridos e buzinas que soavam quando eles começaram a entrar.

O Paquistão nunca venceu a Índia em uma Copa do Mundo, mas os homens de Sarfaraz Ahmed receberam um incentivo do primeiro-ministro Imran Khan, ex-jogador de críquete que levou o país ao seu primeiro troféu da Copa do Mundo em 1992.

“Hoje, dada a intensidade da partida, ambas as equipes estarão sob grande pressão mental e o poder da mente decidirá o resultado da partida hoje”, disse Khan em um de seus tweets.

Os vizinhos, armados com armas nucleares, entraram em guerra três vezes desde a independência em meados do século 20 - e outro conflito quase eclodiu no início deste ano, aumentando as tensões em torno da ação no campo.

