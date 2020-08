Com pneu furado no final, Hamilton se arrasta para vitória no GP da Inglaterra

SILVERSTONE (Reuters) - Lewis Hamilton contou com a sorte para vencer o Grande Prêmio do Reino Unido pela sétima vez depois de um dos pneus da sua Mercedes furar na última volta deste domingo.

Em um fim dramático para uma corrida que dominou desde a pole position, o piloto da casa se segurou para amplliar sua vantagem no mundial para 30 pontos, apesar do pneu ter quase caído da roda.

Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo, mas teria vencido se não tivesse feito uma parada para colocar pneus novos na tentativa, bem-sucedida, de anotar um ponto extra pela volta mais rápida, presumindo que a vitória estava fora de alcance.

Charles Lelecrec, da Ferrari, foi o terceiro colocado, outra surpresa para uma equipe com problemas de desempenho.

O companheiro de Hamilton e adversário mais próximo na tabela, Valtteri Bottas, não pontuou depois de também ter um pneu furado no final da prova e terminar em 11º lugar, em uma corrida na qual a dobradinha da Mercedes parecia inevitável até os momentos finais.

“Eu definitivamente nunca passei por nada parecido”, afirmou Hamilton, após checar seu pneu dianteiro furado.

“Até a última volta, tudo parecia relativamente tranquilo”, acrescentou o hexacampeão mundial. “Os pneus estavam ótimos”, acrescentou.

“Eu ouvi que o pneu dele (Bottas) havia furado e estava olhando para os meus e tudo parecia tranquilo. O carro ainda fazia as curvas sem problemas. Naquelas últimas voltas, eu comecei a recuar e então na reta ele simplesmente furou.”

“Fiquei com o coração na boca… Estava rezando para conseguir fazer as curvas e não ficar lento demais. Eu quase não consegui fazer as últimas curvas. Graças a Deus conseguimos”, contou.

Foi a 87ª vitória de Hamilton na Fórmula 1 - a quatro do recorde de Michael Schumacher, lenda da Ferrari - e provavelmente a mais sortuda.

O engenheiro de corrida de Verstappen resumiu, pelo rádio da equipe: “esse garoto tem sorte”.

A Mercedes, em busca do sétimo título consecutivo nos mundiais, venceu as quatro corridas desta temporada.