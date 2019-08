Verstappen conquista sua primeira pole position na Hungria

BUDAPEST (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, comemorou a já merecida primeira pole position na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Hungria, neste sábado. O líder do mundial, Lewis Hamilton, ficou em terceiro, com a Mercedes.

Em vez de Hamilton igualar o recorde de sete poles na Hungria, fazendo a 88ª da sua carreira, o holandês de 21 anos escreveu seu nome nos livros de história como o 100º piloto a fazer uma pole position.

“A sensação é boa, é realmente boa”, gritou, pelo rádio, depois de seus muitos torcedores gritarem nas arquibancadas.

O finlandês Valtteri Bottas, 41 pontos atrás de Hamilton após 11 das 21 corridas, classificou-se ao lado de Verstappen na primeira fila do grid de largada.

Depois de sair do carro, Verstappen disse: “É incrível. Ainda faltava esta. O carro esteve bom o fim de semana inteiro e você sabe que sempre será difícil no treino classificatório, mas conseguimos”.

“Para mim, foi importante, muito legal e também ótimo para a equipe.”

O jovem já conquistou sete vitórias na carreira, inclusive duas nas últimas três corridas, e a pole chega em seu 93º grande prêmio.