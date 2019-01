Maradona recebe alta médica após operação por sangramento no estômago

BUENOS AIRES (Reuters) - O ídolo do futebol argentino Diego Maradona recebeu alta médica neste domingo depois de ser submetido a uma cirurgia em uma clínica em Buenos Aires devido a uma hemorragia no estômago, disse o advogado do ex-jogador de futebol argentino Matias Morla.

“Diego Maradona acabou de ser dispensado e vai para casa continuar com a recuperação”, disse Morla, em sua conta no Twitter.

Maradona, de 58 anos, havia sido hospitalizado no sábado, depois que foi diagnosticado com sangramento em exames de rotina no início de janeiro, quando ele estava se preparando para assumir a gestão técnica de Dorados de Sinaloa novamente.

O campeão mundial no México em 1986 espera viajar nos próximos dias para esse país se juntar-se a Dorados, que começou o campeonato com o assistente de campo José María Martínez liderando a equipe.

“Com essa intervenção, ele espera resolver alguns aborrecimentos que costuma ter”, disse à Reuters uma fonte próxima à família de Diego.

Por Ramiro Scandolo