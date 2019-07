Djokovic vence Federer em épico de Wimbledon e conquista quinto título na competição

Novak Djokovic comemora viória na final contra Roger Federer 14/07/2019 REUTERS/Andrew Couldridge

LONDRES (Reuters) - Novak Djokovic voltou a ser um difícil adversário para Roger Federer, repelindo tudo que o suíço poderia lançar, para conquistar o seu quinto título em Wimbledon, na primeira final do All England Club decidida por um tie-break, neste domingo.

O atual campeão foi ofuscado na Center Court e salvou dois match points em uma jogada decisiva, mas ele usou todo o seu tanque de resistência física e mental para reivindicar uma emocionante vitória por 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (3).

Com a atuação dos jogadores equilibrada no disputado set final, a partida foi a mais longa de uma final de singles de Wimbledon na história, quando a nova regra do clube estipulando um tie-break em 12-12 em um set decisivo foi implantada pela primeira vez.

Como havia feito nos dois outros tie-breaks do dia, Djokovic mostrou nervos de aço para esmagar as esperanças de Federer de conquistar o nono título e se tornar o atleta mais velho a ganhar um título de Grand Slam na era profissional.

Djokovic avançou por 6/3 e, após o último ponto, que teve que ser repetido após um desafio de Hawkeye, ele conseguiu comemorar a vitória.

A vitória igualou o atleta sérvio de 32 anos de idade a Björn Borg em quarto lugar na lista dos vencedores masculinos em Wimbledon e aumentou seu número de Grand Slam para 16 - quatro atrás de Federer.

Reportagem de Martyn Herman