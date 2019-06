Hamilton vence Grande Prêmio da França com dobradinha da Mercedes

LE CASTELLET, França (Reuters) - Lewis Hamilton venceu o Grane Prêmio da França neste domingo, em outra demonstração de domínio de sua equipe, a Mercedes, que chegou à sua 10ª vitória seguida e à sua 50ª dobradinha.

Em uma corrida pouco movimentada até as últimas voltas, o britânico liderou do começo ao fim para ampliar sua vantagem no campeonato em relação ao companheiro finlandês Valtteri Bottas, para 36 pontos.

Charles Leclerc, da Ferrari, terminou próximo, em terceiro lugar, com o companheiro de equipe Sebastian Vettel em quinto, mas ganhando um ponta extra pela volta mais rápida.

O pentacampeão Hamilton agora tem 79 vitórias na carreira, a 12 do recorde de Michael Schumacher, com 13 etapas restantes no calendário desta temporada.

