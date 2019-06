Clube italiano Fiorentina confirma negociações para sua venda

MILÃO (Reuters) - O clube italiano Fiorentina informou neste sábado que os donos do clube da primeira divisão do Campeonato Italiano negociam sua venda, confirmando notícias sobre o assunto.

Em um comunicado, o clube disse que sua diretoria renunciou após ser informada pela família Della Valle que o processo de venda está em curso.

Uma fonte próxima ao assunto disse à Reuters na segunda-feira que o presidente da Mediacom, Rocco Commisso, está interessado em comprar a Fiorentina.

Os Della Valle são donos do grupo de bens de luxo Tod e controlam a Fiorentina desde 2002.

Comisso, bilionário norte-americano nascido na Itália que é dono do New York Cosmos, fez uma oferta no ano passado para comprar o controle do Milan, mas o acordo não prosperou.

O New York Times noticiou neste mês que Comisso está disposto a pagar 150 milhões de dólares pela Fiorentina, que no último domingo escapou por pouco do rebaixamento.

Reportagem de Silvia Aloisi