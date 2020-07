Hamilton conquista 90ª pole da carreira na Hungria

(Reuters) - O campeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, comemorou a 90ª pole position da carreira neste sábado, que se estendeu por mais de um recorde, durate o GP da Hungria.

O companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas, líder do campeonato, se classificou em segundo lugar com os carros Racing Point, movidos pela Mercedes, do canadense Lance Stroll e do mexicano Sergio Perez, juntos na segunda fila.

Hamilton será o favorito para vencer a corrida pela oitava vez em Hungaroring, no domingo, e igualar o recorde de mais vitórias no mesmo grande prêmio realizado pelo aposentado Michael Schumacher da Ferrari, que triunfou oito vezes na França.

“A Hungria sempre foi um bom campo de caça para mim, mas também estou ciente de que a qualificação não está toda aqui”, disse o britânico, que venceu o circuito sinuoso com o melhor tempo de um minuto 13,447 segundos.

