Em Cingapura, Leclerc obtém a 3º pole position seguida

O piloto da Ferrari Charles Leclerc acena após conseguir a pole position para o Grande Prêjio de Cingapura. 21/9/2019 REUTERS/Feline Lim -

CINGAPURA (Reuters) - O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu a volta mais rápida sob os holofotes do circuito de Cingapura e alcançou neste sábado a terceira pole position seguida no Mundial de Fórmula 1. Ao seu lado, largará o atual campeão da categoria, Lewis Hamilton, da Mercedes.

O piloto de 21 anos, que largou na frente e venceu as duas últimas provas, na Bélgica e na Itália, fez o tempo de 1min36s217. Hamilton foi 191 milésimos mais lento, e o companheiro de equipe de Leclerc, Sebastian Vettel, ficou em terceiro, após abortar sua última volta. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, larga em quarto.

“Olhe para o tempo. Eu perdi o controle três vezes durante a volta”, disse Leclerc no rádio depois de fazer a volta mais rápida. “Viemos aqui sabendo que seria uma pista difícil pra gente, mas a equipe fez um ótimo trabalho para conseguir o que precisávamos.”

A Ferrari, que teve dificuldade em circuitos com muitas curvas, não estava entre as favoritas neste fim de semana, mas Leclerc mudou esse patamar após ser o mais rápido no último treino livre.

O pole position venceu oito das últimas 11 edições da prova.

Hamilton, vencedor do ano passado e líder do Mundial de pilotos deste ano, com 63 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipe, Valterri Bottas, afirmou que ficou feliz em estar na primeira fila.

“Eu não sei de onde a Ferrari tirou tanta velocidade, pois aqui não é uma das pistas em que eles são bons, mas fizeram um ótimo trabalho”, disse o piloto, que venceu quatro vezes em Cingapura.

Vettel, que chegou ao fim de semana ofuscado pelo companheiro de equipe, mostrou o velho talento em alguns momentos do treino, mas cometeu erros na volta final.