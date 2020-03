CBF suspende campeonatos nacionais devido ao coronavírus, incluindo Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender a partir da segunda-feira todas competições nacionais sob sua coordenação devido ao avanço da epidemia de coronavírus no Brasil, segundo comunicado da entidade neste domingo.

A suspensão, que é válida para torneios incluindo a Copa do Brasil, campeonatos brasileiros femininos das séries A 1 e A 2 e competições sub-17 e sub-20, é válida por tempo indeterminado.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da Covid-19 no Brasil”, disse em nota o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

A CBF afirmou ainda que federações estaduais de futebol e entidades organizadoras deverão decidir sobre suas competições, “sendo respeitada sua autonomia local”.

Neste domingo, jogadores do Grêmio entraram em campo usando máscaras, em protesto por terem que jogar uma partida do Campeonato Gaúcho apesar das preocupações com o coronavírus. O jogo ocorreu na Arena Grêmio, sem torcida.

Por Rodrigo Viga Gaier