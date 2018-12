FUTEBOL-Atlanta United contrata Frank de Boer como novo técnico

(Reuters) - O ex-treinador do Ajax e da Inter de Milão, Frank de Boer, foi contratado para ser o técnico do Atlanta United, atual campeão da liga norte-americana Major League Soccer (MLS), anunciou o time neste domingo.

O holandês substituirá Tata Martino, que anunciou em outubro que deixaria o Atlanta United depois de conquistar o primeiro título do clube.

Ex-zagueiro holandês que jogou no Ajax e no Barcelona, ​​De Boer, de 48 anos, trabalhou na Premier League como técnico do Crystal Palace, mas durou apenas quatro jogos no campeonato inglês.

Mas seu histórico no apoio ao desenvolvimento de jovens jogadores no Ajax foi o que impressionou o clube da MLS.

“Frank de Boer tem um histórico distinto, tanto como treinador quanto como jogador, e estamos em êxtase em recebê-lo em nosso clube”, disse o presidente do Atlanta United, Darren Eales, em comunicado.

“Quando começamos nossa busca, estávamos determinados a encontrar alguém que se encaixasse em todos os nossos critérios. Além de atender aos valores centrais do nosso clube, as visões filosóficas de Frank sobre como jogar se alinham às nossas de forma inequívoca”, afirmo o clube.

“Ele também tem um histórico comprovado de desenvolvimento de jovens jogadores, com muitos deles indo para serem estrelas nas principais equipes europeias. Finalmente, sua capacidade de falar várias línguas, incluindo espanhol e inglês, garante uma transição suave na liderança de nosso clube.”, acrescentou o Atlanta United.

Um dos melhores defensores de seu país, De Boer, participou de duas Copas do Mundo e três campeonatos europeus pela Holanda.

Sua carreira como técnico, no entanto, tem sido irregular. Ele teve grande sucesso com o Ajax, onde venceu a liga holandesa quatro vezes em cinco anos e meio.

Mas suas breves passagens pela Inter de Milão e pelo Crystal Palace terminaram em demissão.

O Atlanta United, apenas em seu segundo ano de existência, venceu a MLS Cup ao derrotar o Portland por 2 a 0 neste mês.

Por Gene Cherry em Raleigh, Carolina do Norte