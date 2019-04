FUTEBOL-PSG conquista 8° título da Liga Francesa

PARIS (Reuters) - O Paris St Germain conquistou seu oitavo título da Liga Francesa sem precisar tocar na bolsa neste domingo, após o segundo colocado Lille empatar sem gols contra o Toulouse.

O PSG, que tem 81 pontos após 32 jogos, não pode mais ser alcançado, uma vez que o Lille, com um jogo a mais, tem 16 pontos a menos e cinco partidas pela frente.

O PSG, comandado por Thomas Tuchel, enfrentará o Monaco em casa mais tarde neste domingo.

Esse é o sexto título do Paris St Germain nas últimas sete temporadas.

O PSG ainda pode ter uma dobradinha, uma vez que enfrentará o Stade Rennais pela final da Copa da França no próximo sábado.

O Lille dominou o Toulouse, mas teve um gol de Thiago Mendes invalidado e não conseguiu marcar novamente.

O Lille está seis pontos à frente do terceiro colocado, o Olympique de Lyon.

Os três primeiros colocados do campeonato francês classificam-se para a Liga dos Campeões, com o terceiro colocado precisando participar de uma rodada de repescagem para entrar na fase de grupos do torneio.

O PSG espera celebrar o título com uma vitória mais tarde sobre o Monaco, que passa por uma má fase.

Por Julien Pretot