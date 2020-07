PSG confirma entorse no tornozelo de Mbappé e não divulga previsão de retorno

(Reuters) - O atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé sofreu uma entorse no tornozelo durante a vitória na final da Copa da França sobre o St Etienne, na sexta-feira, e sua lesão será reavaliada em três dias, afirmou o clube campeão francês neste sábado.

Uma entrada dura de Loic Perrin, do St Etienne, atingiu o tornozelo de Mbappé, fazendo com que o jovem de 21 anos fosse substituído. Perrin foi expulso do jogo, vencido pelo PSG por 1 x 0, com gol de Neymar.

“Entorse do tornozelo direito com lesão significativa do compartimento lateral externo a ser reavaliada em 72 horas do ponto de vista clínico e de imagem”, afirmou o clube sobre a lesão de Mbappé em comunicado.

Mbappé, que voltou ao banco de muletas após o intervalo, disse ao presidente francês, Emmanuel Macron, durante a cerimônia do troféu que ouviu um estalo quando foi atingido, mas não achou que tivesse quebrado o tornozelo.

O PSG, campeão do Campeonato Francês, não informou se Mbappé participará da final da Copa da Liga Francesa na sexta-feira contra o Olympique Lyonnais. O time parisiense busca quatro títulos nesta temporada.

A equipe também enfrenta o time italiano Atalanta em um jogo eliminatório nas quartas de final da Liga dos Campeões em 12 de agosto.

Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru