TÊNIS-Nadal vence Thiem e alcança recorde de 12 títulos em Roland Garros

PARIS (Reuters) - Rafael Nadal alcançou um recorde de 12 títulos conquistados no Aberto da França ao vencer o austríaco Dominic Thiem com parciais de 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em uma repetição da final do ano passado neste domingo.

O espanhol, que agora acumula 18 grandes títulos em seu nome, também se tornou o primeiro jogador a vencer o mesmo torneio de Grand Slam 12 vezes, superando os 11 títulos de Margaret Court no Aberto da Austrália.

Ele assumiu a liderança ao vencer um primeiro set de alta intensidade, mas Thiem, que entrou em quadra pelo quarto dia consecutivo após atrasos por condições climáticas, se manteve na disputa e lutou para conseguir o empate.

A reação de Nadal foi brutal, vencendo 16 dos primeiros 17 pontos do terceiro set contra um cansado Thiem em menos de meia hora.

O atleta de 33 anos, cujas conquistas em Roland Garros começaram em 2005, seu ano de estreia, avançou com tranquilidade pelo quarto set e finalizou o jogo após Thiem ter lançado uma bola longa de direita.

