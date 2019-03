Destroços de avião da Ethiopian Airlines que caiu perto da cidade de Bishoftu 11/03/2019 REUTERS/Tiksa Negeri

NAIRÓBI (Reuters) - A caixa-preta do avião da Ethiopian Airlines que caiu no domingo foi recuperada por investigadores no local do acidente, informou a TV estatal etíope nesta segunda-feira.

O avião de passageiros que voava para Nairóbi caiu minutos após a decolagem, matando todas as 157 pessoas a bordo e levantando questões sobre a segurança do Boeing 737 MAX 8, um novo modelo que também sofreu um acidente na Indonésia em outubro.

Reportagem de Aaron Maasho