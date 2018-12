EUA prometem bilhões de dólares para desenvolver América Central e conter imigração

Imigrantes da América Central são detidos por agentes de fronteira dos EUA após entrarem ilegalmente no país pela divisa com o México 03/12/2018 REUTERS/Jose Luis Gonzalez

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os Estados Unidos investirão bilhões de dólares no desenvolvimento da América Central e do México, como parte de um plano para fortalecer as economias da região e conter a imigração ilegal, afirmaram os governos dos EUA e do México na terça-feira.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tem tentado convencer o presidente norte-americano, Donald Trump, a trabalhar com o México para desenvolver Honduras, El Salvador e Guatemala, assim como a região sul do México, para diminuir o fluxo de imigrantes.

Entretanto, as ameaças de Trump de cortar o auxílio à região se a imigração ilegal não for contida causaram dúvidas sobre o quanto os Estados Unidos realmente fornecerão em ajuda.

Grande parte do novo auxílio anunciado na terça-feira é composta por investimento privado que dependerá da viabilidade dos projetos, e outra parte foi a reafirmação de compromissos já existentes.

Mesmo assim, o anúncio de terça-feira surpreendeu alguns céticos que acreditavam que Trump, um republicano, e López Obrador, de esquerda, se chocariam.

O ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que Washington destinará 5,8 bilhões de dólares para o desenvolvimento da América Central e aumentará os investimentos privados e públicos no México em 4,8 bilhões de dólares.