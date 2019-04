Fundador do WikiLeaks, Julian Assange, ao deixar delegacia de polícia em Londres 11/04/2019 REUTERS/Peter Nicholls

WASHINGTON (Reuters) - Promotores norte-americanos disseram nesta quinta-feira que denunciaram Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, pelo crime de conspiração por tentativa de acessar um computador secreto do governo dos Estados Unidos junto à ex-analista de inteligência do Exército dos EUA Chelsea Manning em 2010.

Assange enfrenta uma pena máxima de 5 anos de prisão, informou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado.