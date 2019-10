Trump diz que provável sucessor de Baghdadi foi morto por tropas dos EUA

Presidente dos EUA, Donald Trump 28/10/2019 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que forças militares norte-americana mataram o provável sucessor de Abu Bakr al-Baghdadi como líder do Estado Islâmico.

“Acaba de ser confirmado que o primeiro substituto de Abu Bakr al-Baghdadi foi executado pelas tropas americanas”, tuitou Trump. “O mais provável a ocupar o cargo mais alto”.

Trump não especificou a quem se referia, mas o governo dos EUA confirmou na segunda-feira a morte de Abu al-Hassan al-Muhajir, porta-voz do Estado Islâmico e figura de alto escalão no grupo jihadista.

No domingo, Trump anunciou que forças de operações especiais haviam matado Baghdadi no noroeste da Síria.

Uma autoridade sênior do Departamento de Estado disse na segunda-feira que al-Muhajir foi morto em outra operação. A milícia curda YPG informou no domingo que al-Muhajir havia morrido em um confronto entre forças lideradas por curdos e tropas dos EUA no norte da Síria.

Por Tim Ahmann