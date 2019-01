Ivanka Trump ajudará a selecionar candidato para liderar Banco Mundial, diz fonte

Assessora especial da Casa Branca Ivanka Trump, filha do presidente dos EUA, Donald Trump 11/10/2018 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudará o governo norte-americano a selecionar o candidato dos EUA para a presidência do Banco Mundial, afirmou uma autoridade da Casa Branca na segunda-feira.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato uma vez que o processo não é público, negou reportagem do Financial Times que mencionou o nome de Ivanka como possível candidata ao cargo, que foi replicada por diversos outros meios de comunicação durante o final de semana.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, “pediram que Ivanka Trump ajude a administrar o processo de nomeação dos EUA, já que ela trabalhou de perto com a liderança do Banco Mundial pelos últimos dois anos”, disse a autoridade.

“Relatos de que ela está sendo considerada são falsos”, acrescentou.

A porta-voz do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos não pôde ser encontrada de imediato para comentar.

Ivanka Trump tem trabalhado com o Banco Mundial e com o atual presidente da instituição, Jim Yong Kim, durante os últimos dois anos, lançando um fundo de empreendedorismo feminino de 1,6 bilhão de dólares com 13 outros países para arrecadar capital para empreendedoras de países em desenvolvimento.

Os Estados Unidos, que possuem dominante poder de voto no Banco Mundial, têm tradicionalmente escolhido o líder da instituição desde o início de suas operações em 1946.

Kim anunciou sua surpreendente renúncia na semana passada para se juntar ao fundo de investimento privado Global Infrastructure Partners, mais de três anos antes do fim de seu mandato, em 2022, em meio a divergências com o governo Trump sobre mudanças climáticas e a necessidade de mais recursos para desenvolvimento.

Reportagem adicional de David Lawder