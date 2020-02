Candidato bilionário à presidência dos EUA Michael Bloomberg lança plano para taxar ricos "como eu"

WASHINGTON (Reuters) - O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Michael Bloomberg propôs neste sábado grandes aumentos de impostos sobre corporações e indivíduos norte-americanos abastados, incluindo um novo tributo voltado a pessoas que ganham mais de 5 milhões de dólares por ano.

A campanha de Bloomberg estima que as medidas vão levantar cerca de 5 trilhões de dólares ao longo de 10 anos.

Todos os principais candidatos democratas defendem impostos maiores sobre os ricos e o plano de Bloomberg ajuda a situar o bilionário ex-prefeito de Nova York como um moderado entre os democratas que esperam desafiar o candidato republicano à reeleição, Donald Trump, na eleição de novembro.

As propostas de Bloomberg são parecidas com as apresentadas pelo candidato democrata mais bem cotado, Joe Biden.

Como Biden, Bloomberg defende a retirada de cortes de impostos introduzidos por Trump para norte-americanos ricos, bem como cobrar deles tributos maiores sobre lucros obtidos com vendas de ativos. Também como Biden, Bloomberg quer elevar o imposto cobrado de corporações de 21% para 28%.

Mas Bloomberg também disse que está mirando sobre a renda dos hiperricos como ele, adotando uma estratégia similar à proposta pelos progressistas Bernie Sanders e Elizabeth Warren.

Bloomberg construiu sua fortuna de 60 bilhões de dólares vendendo informação financeira para Wall Street. Ele se diferencia de Sanders e Warren pois sua proposta é taxar a renda em vez dos ativos. Enquanto Sanders propõe novos impostos sobre a fortuna dos 0,1% mais ricos dos EUA, Bloomberg quer uma sobretaxa de 5% sobre a renda anual dos que ganham acima de 5 milhões de dólares, atingindo o mesmo 0,1% mais rico do país.

A campanha de Bloomberg afirma que o plano vai ajudar a combater a desigualdade econômica e bancar as principais propostas de investimento do candidato, que incluem a expansão da cobertura do sistema de saúde e reforma de estradas e pontes.

“Estes investimentos precisam de nova receita, um sistema tributário mais justo, progressivo que pede para os norte-americanos ricos como eu pagarem mais”, disse Bloomberg.

Por Jason Lange